إكتمال تجهيز ملاعب المملكة لاستقبال العائلات

أعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لاستقبال العائلات بدءاً من الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الهيئة أن دخول العائلات في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) سيكون عبر البوابات الخارجية رقم 3 و 6 مروراً بالممرات الداخلية رقم 1 و 6 حيث تم تخصيص الطابق الخامس (العلوي) كاملاً لهذه الفئة بسعة إجمالية قدرها 14000 مقعد.

وفي يخص دخول العائلات لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض سيكون من جهة “المنصة” من خلال البوابات الخارجية رقمي 7 و 8، حيث تم توزيع المقاعد المخصصة لهم في جهتين “الشمالية” عبر البوابات 2 و 3 و 4 و “الجنوبية” من خلال البوابات 40 و41 و42.