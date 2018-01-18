إلزام البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

الرياض ــ البلاد

اكدت مؤسسة النقد لجميع البنوك (ساما) على ضرورة تنفيذ التوجيهات السامية الخاصة بصرف بدلات غلاء معيشة للموظفين، مدنيين وعسكريين، وللمعاش التعاقدي ولمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومكافأة العسكريين المشاركين في الحد الجنوبي، مطالبةً أي عميل يتعرض لضرر بسرعة التواصل معها.

وقالت المؤسسة في بيان : “إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 18/4/ 1439هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين، مدنيين وعسكريين، لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره 500 ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة، وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي..

ووفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة -يحفظه الله- لمؤسسة النقد العربي السعودي بأن تؤكد للبنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة التي صدر بها أمره الكريم -يحفظه الله- وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى- تؤكد مؤسسة النقد لجميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية وتلافي تأثر بدلات المستفيدين والمكافأة المشار إليها أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات الدورية. وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه؛ على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودين في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم؛ وذلك بالاتصال مباشرةً بالرقم المجاني 8001256666 أو التواصل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، أو زيارة خدمة المراجعين في المركز الرئيسي للمؤسسة”.