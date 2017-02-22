إلزام المسافرين لأذربيجان الحصول على”التأشيرة الإلكترونية”

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أوضحت وزارة الداخلية، أنه يلزم المواطنين الراغبين السفر لجمهورية أذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر نظام ” أصان فيزا ” EVIS. GOV.AZ الذي يمكن من أصدارها خلال ثلاثة أيام عمل، ابتدءاً من 10 يناير 2017م.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، إن الوزارة تلقت برقية

من وزارة الخارجية أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس الأذربيجاني يسهل الحصول على التأشيرة

الإلكترونية للمواطنين السعوديين الراغبين السفر الى جمهورية أذربيجان

حيث يمكنهم من الحصول على تأشيرة دخول مفردة والإقامة لمدة 30 يوماً في جمهورية أذربيجان.