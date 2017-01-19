إلزام شركات الأدوية بسحب العقاقير قبل انتهاء صلاحيتها

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جدة – البلاد

ألزمت وزارة الصحة كافة شركات الأدوية والموردين، بسحب الأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، واستبدالها بأدوية جديدة قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وأقرت الوزارة هذه الإجراءات في العقود الحديثة لها، حيث قننت صرف وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ليصبح الفائض من الأدوية قليلًا جدًّا، حسب ما أكده المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان.

من جانبه اعترف نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب للشؤون العلمية والبحوث الصيدلانية الدكتور إبراهيم السراء، بوجود هدر كبير في الأدوية، متهمًا العاملين في الأقسام الطبية، أنهم السبب وراء هذا الهدر؛ من خلال سهولة حصول العاملين بالأقسام الطبية على كميات تزيد عن حاجتهم، دون دراسات واحتياجات فعلية؛ إذ ينتهي تاريخ الصلاحية قبل صرفها لمستحقيها أو قبل استخدامها،

موضحًا أنه مسموح للمستشفيات زيادة الطلب 3% فقط؛ تحسبًا للظروف الطارئة أو للإحالات. وحذر السراء من وجود بعض المستشفيات بدون مستودعات خاصة بالتخزين، ووسائل نقل للأدوية معرضة لأشعة الشمس ممايتلف الدواء.