إلزام شركات التأمين بحد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية

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ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وجاء في تعميم تم توزيعه على شركات التأمين الصحي وضع حداً أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة كأعداد داخل كل منطقة و مدينة بحيث لا تقل فيما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس وفق جدول تلقت الشركات نسخةً منه.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد الحسين: “إن الهدف من هذا التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على كافة خدمات الرعاية الصحية من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي كافة مناطق و محافظات ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة كافة مستويات الخدمة الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة” مضيفاً: “لقد جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة لا سيما وأننا لاحظنا عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي كافة مدن ومناطق المملكة..”

وأهاب الحسين بكافة الشركات المؤهلة التقيد بما جاء في التعميم وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها التي تتماشى مع الحد الأدنى الذي وضعه المجلس وفق الجدول التوضيحي حيث أنه لن يتم السماح بعد تاريخ 11/8/2017 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد” موضحاً: أنهم سيتابعون التزام الشركات بذلك من خلال الجولات الميدانية لفرق العمل ورسائل المجلس التوعوية المستمرة للمؤمن لهم وكذلك من خلال الشكاوى التي ترد إلى المجلس.

ولفت الحسين إلى أن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال للأطراف ذات العلاقة (المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أصحاب العمل) حيث تقدم للمتصل كافة المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني و اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وكذلك الرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177 ، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني [email protected] : إضافة لتطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي تويتر فيس بوك لنكد إن على الصفحة الرسمية cchi.ksa