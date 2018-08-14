إلغاء ترخيص 5 مكاتب استقدام لمخالفتها الأنظمة

جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلغاء ترخيص خمسة مكاتب استقدام، وأوقفت الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما سحبت الوزارة من الضمان البنكي من ثلاثة مكاتب آخرين؛ وذلك نتيجة لمخالفتهم للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: “إنّ قرار إلغاء خمسة مكاتب للاستقدام جاء نتيجة مخالفة المكاتب بمنح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تم السحب من الضمان البنكي من مكاتب أخرى؛ لسداد التزاماتهما في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما ضد الغير”. مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء، جاء نتيجة الرقابة الميدانية والإلكترونية لأداء المكاتب.

وبين أن هذه المكاتب توزعت على النحو التالي : في منطقة الرياض 3 مكاتب، و3 مكاتب في منطقة مكة المكرمة، ومكتبين في المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية.