إلغاء تصاريح الحج إلكترونيا

الرياض- البلاد

نصحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عموم حجاج الداخل الراغبين في إلغاء تصريح حج هذا العام 1439 هـ، بإتمام إجراءات الإلغاء إلكترونيًا قبل تاريخ 7 ذو الحجة المقبل، تفادياً لزيارة مكتب الأحوال المدنية وتنفيذ طلبهم.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر, أن على المواطنين الذين قد تمنعهم الظروف لأي سبب كان من أداء مناسك الحج، أن يكملوا إجراءات الإلغاء من خلال حسابهم الشخصي في نظام “أبشر” على موقع وزارة الداخلية قبل يوم 7 ذو الحجة المقبل، وذلك حتى لا يضطر الشخص الملغي إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية وإنهاء اجراءاته”.