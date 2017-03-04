إلغاء رسم الكهرباء المستحق للبلديات

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الرياض – البلاد

أعلنت “الشركة السعودية للكهرباء” انها تلقت خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.

وحسب بيان للشركة على تداول تضمن القرار إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.

وأوضحت الشركة أن هذا المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016م، وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي واثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017م والبالغ 6.1 مليار ريال، وخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2% من قيمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه.

الجدير بالذكر أن اسعار الكهرباء في المملكة قداثارة الكثير من السجال في المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بعد الزيادات التي تجاوزت في نظر الكثير كل التوقعات لتكون واحدة من الخدمات الهامة التي تحتاج إلى دعم في حال تضخم التعرفة لاسعارها.

كما أن الكهرباء تقوم بالمضاعفة الكبرى على الأسعار في فترة الصيف لتكون الفوارق تتجاوز النصف في الفصلين السنويين. ويتوقع المستهلك ان تبدأ معاناة مرحلة قوية وصعبة في فواتير الكهرباء مع بداية صيف هذا العام. الذي بدأت ملامحه تطل على عدادات الكهرباء.