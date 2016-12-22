إلغاء شرط الشهادة لتوطين الصيدليات

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقاً مع وزارة الصحة يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية؛ بهدف توطين هذا القطاع.

وقالت مصادر: إن الاتفاق يشمل التركيز على فرص العمل المتاحة بالقطاع الصحي بهدف توطينها، ومن بينها الصيدليات ، موضحا أن العقبات التي تواجه هذه الخطوة تتمثل في التشريعات والاشتراطات المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية ،

والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي ، وعلى ضوء الاتفاق بين الوزارتي العمل والصحة ، يمكن الاستغناء عن هذه الشهادة، وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يُمكّن أي فرد للقيام به، مشيرا إلى إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل.