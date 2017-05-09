إلغاء مباراة ( تحدي أصدقاء نور)

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جدة- البلاد

أكد مصدر مقرب من منظمي مباراة الأساطير الخاصة بتكريم قائد النمور محمد نور، أن المباراة تم إلغاؤها، وذلك لأسباب تتعلق بإيقافه، من لجنة المنشطات الدولية “وادا”، بتهمة تعاطي مواد محظورة، ولا يسمح لأي لاعب موقوف لإدانته بتعاطي المواد المنشطة بممارسة حتى التدريبات في الملاعب، وهو مالم يلتزم به نور، الذي دعا بعض اللاعبين المعتزلين، للمشاركة في مباراة أطلق عليها “تحدي الأساطير” تجنبا للمنع، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمنع ذلك بتاتا. جدير بالذكر أن المباراة كان مقررا لها يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو الحالي. من جهته، قام موقع “مكاني” المتخصص في بيع تذاكر المباريات عبر شبكة الإنترنت، بسحب تذاكر مباراة تحدي الأساطير، التي كان من المقرر أن تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، وتقول بعض المصادر: إن سبب إلغاء اللقاء من الشركة المنظمة بعد الضعف المردود الإعلاني، وتغطية قيمة الاحتفال.