إلكو يعالج أخطاء لاعبيه بالفيديو

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الدمام-حمودالزهراني

واجه مدرب الاتفاق الهولندي إلكو شاتوري لاعبي فريقه بالأخطاء التي وقعوا فيها فيها في لقاء الفتح، بدور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي كسبها الفريق بنتيجة 1- صفر، وذلك عبر حصة فيديو سبقت تدريبات الفريق أمس،

وقدم شاتوري تقريراً مفصلاً للأداء الفردي والجماعي للاعبين، حيث طالبهم بالعمل معه على معالجتها خلال التدريبات التحضيرية لمواجهة الرائد يوم الخميس، في الجولة العشرين من “دوري جميل” للمحترفين، والتي بدأها أمس، حيث ركز في تدريباته على تصحيح تلك الأخطاء خلال الحصة الفنية.

هذا وكان اللاعب جمعان الدوسري قد اختتم برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ، وأبعدته عن مواجهة الفتح الماضية.