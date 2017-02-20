إلكو يقود تدريبات الاتفاق خلفا لجاريدو

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الدمام-حمودالزهراني

قاد المدرب الهولندي إلكو يوهانس أمس، تدريبات الاتفاق في أول حضور له مع الفريق، بعد إعفاء المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ويستعد الفريق لمواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالدمام. وقسم إلكو اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الوحدة الماضية تدريبات استشفائية، بينما أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة تدريبات لياقية وتكتيكية.

وشهد التدريب مشاركة مدافع الفريق عمر السنين العائد من الإصابة، بعد تعرضه لكدمة في مفصل القدم، في الوقت الذي واصل فيه لاعب الوسط حسن الحبيب تدريباته التأهيلية؛ جراء الإصابة التي يعاني منها في أسفل الظهر.

وسبق التدريب اجتماع للمدرب إلكو مع لاعبي الفريق، طالبهم فيه برفع أعلى درجات التعاون على المستويين الفني والإنضباطي، مؤكداً ثقته فيهم على مساعدته لتجاوز المنعطف الراهن.

وأكد إلكو للاعبين أنهم يملكون كل مقومات العودة من جديد لتصحيح النتائج، مؤكداً أنه يشرف على الفريق للمرة الرابعة، وهو ما سيساعده كثيراً في مهمته.