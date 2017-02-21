إلكو يقود تدريبات الاتفاق والإدارة تفاوض جوميز

شارك عبر واتساب

الدمام- البلاد

بدأ مدرب الاتفاق الهولندي إلكو شاتوري تنفيذ رؤيته الفنية على فريقه، الذي تولى مهمته مطلع الأسبوع خلفاً للمدرب الإسباني خوان جاريدو، وذلك قبل مواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وطبق إلكو في تدريب أمس، رؤيته الفنية للمواجهة المنتظرة؛

حيث ركز في حصص المران على الجوانب التكتيكية التي ينتظر أن يعتمدها في المباراة، وذلك من خلال الملاحظات التي رصدها للفريق.

وانضم للتدريبات الجماعية لاعب الوسط حسن الحبيب، وذلك لأول مرة بعد تعرضه للإصابة في أسفل الظهر قبل نحو أسبوعين، في الوقت الذي تقرر فيه دخول مدافع الفريق جمعان الدوسري للتدريبات الجماعية بعد غد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الوحدة الماضية.

وقرر إلكو تقسيم لاعبي الفريق على مجموعتين في تدريب (الأربعاء)؛ بحيث تؤدي كل مجموعة تدريبات منفصلة عن الأخرى؛ رغبة منه في منح كافة اللاعبين المساحة الكافية من التركيز في التدريبات.

من جهة أخرى فتحت إدارة الاتفاق قنوات اتصال مع مدرب أهلي جدة والتعاون السابق البرتغالي جوزيه جوميز ، لتولي تدريب الفريق اعتباراً من الموسم المقبل .