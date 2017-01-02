إلي عشاق ألعاب سوني عرض دعائي جديد لألعاب 2017….!

شارك عبر واتساب

مع بداية العام الجديد ينتظر الوسط التقني الكثير والكثير من الأحداث التقنية التي ستبهرنا.

ولكن في البداية دعنا نري احتفالات كبري الشركات بقدوم العام الجديد وما ستقدمه لنا.

لتبدأ شركة سوني اليابانية عملاقة الصناعات الإلكترونيات التي لها مكانة مهمة في مجال منصات الألعاب بجهازها بلايستيشن.

حيث قامت سوني بإصدار عرض تشويقي جديد تستعرض فيه بعض الألعاب التي “لا تفوت” والقادمة لمنصة بلاستيشن 4 “PS4” وبلايستيشن في آر PSVR في عام 2017 .

وسنري أن العرض يقدم لنا عدداً من الألعاب مثل :-

Gran Turismo Sport

Hellblade

Drawn to Death

Nier: Automata

Uncharted: The Lost Legacy

بالإضافة إلى Detroit: Become Human وهو ما نعتبره تأكيدًا من قِبل سوني على إصدار اللعبة هذا العام.

بالإضافة للعرض السابق قامت سوني بإصدار عروض آخري حصرية لــ PS4 نهاية فبراير القادم Horizon: Zero Dawn لمطوري لعبة Killzone الواعدين وهم Guerrilla Games.