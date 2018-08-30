إمارة الشمالية: مياه بئر أم رضمه في المنطقة لا تعالج مرضى الفشل الكلوي

أكدت إمارة منطقة الحدود الشمالية ، أن بئر أم رضمة مغلق منذ عامين، ولم يثبت طبياً علاجه لمرضى الفشل الكلوي.

وأكدت الإمارة فى بيان لها ، أنه بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الحديث عن بئر مياة خاص في مركز أم رضمة فى منطقة الحدود الشمالية، ويدعي المواطن فيه أم مياة البئر قادرة على شفاء مرضى الفشل الكلوي.

وأضاف البيان :”تود إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة التوضيح بأن ماورد فى المقطع غير صحيح، علماً بأن البئر المذكورة تم إغلاقها منذ عامين ، وأن الترويج لمثل هذه الشائعات ونشرها بين أوساط المجتمع قد يؤثر سلباً على صحة الفرد والمجتمع.