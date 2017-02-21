إمارة مكة تحصد جائزة أفضل بيئة تقنية

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جدة – عبدالهادي المالكي

حصدت إمارة منطقة مكة المكرمة جائزة أفضل لجنة تعاملات إلكترونية للعام الثاني على التوالي، وذلك في ملتقى “أبشر” للتعاملات الإلكترونية الثالث الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

ويهدف ملتقى “أبشر” للتعاملات الإلكترونية, إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين الجهات كافة والقطاعات بالوزارة , إضافة إلى إمارات المناطق , بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها .

وثمن معالي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على تقنية المعلومات بالإمارة الدكتور سعد مارق مشروع التعاون بين كل من إمارة مكة المكرمة , ووكالة وزارة الداخلية لتقنية المعلومات , وبرنامج ريادة ومركز المعلومات الوطني لتطوير التقنية في الإمارة , مؤكداً أنه بتوجيهات الأمير خالد الفيصل عملت إمارة المنطقة خلال العامين الماضيين على إطلاق حزمة من المشاريع التقنية الرامية لتطوير العمل الداخلي في الإمارة ولتسهيل التواصل بين المراجع والإمارة .

وأشار الدكتور مارق إلى أن الإمارة دشنت بوابة “تواصل”, التي يأتي في مقدمة أولوياتها تيسير التواصل بين المراجع والإمارة ومتابعة جميع المعاملات الخاصة به لديها , إضافة لــ “أجهزة الخدمة الذاتية ” , التي تحمل شعار ” وقت أقل .. راحة أكثر” وتُسهم الخدمة في توفير الوقت والجهد على المراجع لأقسام الإمارة من خلال أكثر من 18 موقعاً موزعة على عدة محافظات ما يُتيح تقديم الخدمة في الوقت والمكان المناسبين للمراجع .

وتهدف أجهزة الخدمة الذاتية إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين عن طريق تمكينهم من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل الاستعلام عن المعاملات دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للإمارة وستتوفر في الإمارة ، الأمانات ، المحافظات ، المطارات والمنافذ ، وتتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام .

مما يذكر أن البوابة الإلكترونية تعد نافذة تقنية تمكن المواطن والمقيم من تقديم الشكاوى وطرح التساؤلات ليصله الرد عليها في وقت قياسي ، وتتضمن القائمة الرئيسية للبوابة 6 أيقونات تقدم خدمات لمنسوبي الإمارة وأخرى للمواطن والمقيم، كما تحوي معلومات وصورا عن المحافظات والمشاريع القائمة فيها وتوثيق لجولات أمير المنطقة السنوية على المحافظات، ونبذة عن الآثار والمواقع التاريخية في منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وتمكن البوابة المواطن من الحصول على عدة خدمات دون الحاجة لمراجعة الإمارة ومن بينها، الاستعلام عن المعاملات، والاستدعاء الإلكتروني، ونافذة تتيح للمواطن والمقيم مشاركة الأفكار التي تخدم التنمية في المنطقة .

وفيما يخص الخدمات الداخلية فأنها تتضمن أيقونة خاصة بالأخبار اليومية، والأحداث والفعاليات، إضافة إلى نافذة خاصة بالمطبوعات الصادرة عن إمارة منطقة مكة المكرمة مثل مجلة مكة وغيرها، وتضم أيضا دليلاً للإجراءات، الذي يمكن زائر الموقع من معرفة الطلبات التي لا بد من توفرها أثناء تقديم أي معاملة مثل طلب الزواج وغيرها، والتفاصيل الخاصة بإدارة الحج والعمرة والإجراءات الخاصة بهما، إضافة لمعلومات عن مركز التكامل التنموي، وسوق عكاظ، وجائزة مكة للتميز، وأسبوعيات المجلس، ومبادرة وطننا أمانة، وأخيراً لجنة تنمية الشباب .