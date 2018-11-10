إمام الحرم المكي:الحروب مبدؤها كلام وخطر الكلمة في معناها

مكة المكرمة- المدينة المنورة – واس

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم المسلمين بتقوى الله – عز وجل – والعمل على طاعته واجتناب نواهيه.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس: إن الله تعالى أكرم الإنسان بنعم عظيمة وآلاء عميمة، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ووهبه على سبيل الامتنان بيانا يمتاز به عن غيره، ويبين به مراده ويحقق غايته.

وأضاف قائلاً : إن اللسان رشاء القلب وبريده الناطق ، وبه يختار المرء مصيره إما إلى هلاك وإما إلى نجاة واللسان سلاح ذو حدين، من أحسن استعماله نال به ما يحمد، ومن أساء استعماله عاد عليه بالحسرة والوبال.

وأوضح الدكتور الشريم أن كثيراً من النزاعات والحروب لم تكن لتطفو إلا بسبب اللسان وعثراته، فإذا كانت النيران تذكى بالعيدان فإن الحروب مبدأها كلام، وما وقع خلاف ولا تباغض ولا تدابر إلا وللسان منه نصيب بمجافاته ما هو أحسن، وبينونته عن القول السديد.

وبين فضيلته أن دين المرء وعقله يوجبان عليه استشعار عظم شأن لسانه وما له من تبعات وما عليه منها، فإن عثرة اللسان أشد خطرا على صاحبه من عثرة برجله. كما أكد أن خطر الكلمة لا يكمن في مبناها، وإنما يكمن الخطر كل الخطر في معناها.

وفي المدينة المنورة تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير في خطبة الجمعة أمس عن التعاطف بالصلة والإحسان والبر والرحمة بين المسلمين ، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالرحمة والعطف على الخلق ولين الجانب .

وقال إن المسلمين يتعاطفون بالصلة والبر والإحسان ويتفضلون بالعفو والمسامحة ويتواصلون بالمرحمة .