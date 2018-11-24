إمام الحرم المكي يدعو إلى لزوم الجماعة والاجتماع على القيادة لصد الشائعات

مكة المكرمة – المدينة المنورة- واس

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، المسلمين بتقوى الله عز وجل .

وأوضح فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بالمسجد الحرام أن التعاطي مع الأحداث وأخذ العبر يكون بصدق التعلق بالله ، ثم بالعقل الحصيف ، والهدوء الحذر, مشيراً إلى الحكمة ضالة المؤمن ، وليس التذمر مصلحا للأمم ، والنقد وحده لا يقدم مشروعا ، وردود الأفعال المجردة لا تبني رؤية راشدة.

وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أنه في بعض اللحظات والمحطات قد يحتاج المرء إلى التأكيد على الثوابت، والتركيز على الأسس أمام سيل الإعلام الجارف بأدواته ومواقعه، وما يحفل به من تلبيس في الطرح ، وانحراف في التحليل ، وتعسف في التفسير ، وعبث بالكلمات والمصطلحات ، ناهيكم بالتضليل ، والتزييف ، وخلط الأوراق ، كل ذلك لإيجاد مزيد من التوتر والبلبلة عن طريق معرفات مجاهيل في مصالح ضيقة ، أو نائحة مستأجرة.

وقال فضيلته “حين يتداعى المرجفون ، ويتطاول المتربصون، فإن الذب عن الدين ، ولزوم الجماعة ، والاجتماع على القيادة ، يكون لزاما متحتما من أجل صد الشائعات ، وإبقاء اللحمة ، والحفاظ على الوحدة .

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن العقلاء يدركون أن هذه البلاد لو تأثر موقعها ، فسوف تتوسع دائرة القلق ، والفشل ، والتمزق في المنطقة ، وخارج المنطقة وإن المتربصين ، وذوي الأهواء ، والقوى المتطرفة ، يستهدفون هذه البلاد بسمعتها ، وتأثيرها ، وقوتها ، ووحدتها ، وثقلها الديني ، والسياسي ، والاقتصادي ، والعسكري ، وانظر فيمن يحاول التطاول على بلاد الحرمين الشريفين لا تكاد تراه إلا متهما في مقصده ، أو إمعة يسير خلف كل ناعق ، ناهيكم بأن كثيرا مما يطرح ما هو إلا تنفيس عن غايات مدخولة ، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : ” تتبع سهام المخالفين حتى ترشدك إلى الحق ” .

وفي المدينة المنورة أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي في خطبة الجمعة أمس، بتقوى الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحات ومجانبة المحرمات.

ودعا فضيلته المسلمين إلى محاسبة النفس وإيقاظ القلوب من غفلتها والمبادرة بالتوبة قبل حلول الأجل، مشيراً إلى سرعة انقضاء الأعوام وتصرم الأيام، وأن العز والسعادة وصلاح الأحوال والفوز والنجاة من الفتن التي تتكاثر في الإقبال على كتاب الله ولزوم الجماعة.