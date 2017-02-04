إمام الحرم: وسائل التواصل ضيعت الآداب والأعراف

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مكة المكرمة – البلاد

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه .

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها امس بالمسجد الحرام : إن من نعم الله علينا نعمة المال ونعم في المعيشة ونعم في مواكبة الوسائل الحديثة التي قربت البعيد وقصرت الزمن تجد من في المشرق يسمع سلام من في المغرب ليس بين نطق ذاك وسماع هذا سوى لحظات يسيرة ، إنه لواقع عجيب لو قص على آبائنا وأجدادنا لعدوه ضربا من ضروب الخيال أو حديث سمر الليل.

وأضاف فضيلته : إن الكلمة أصبحت تخرج من فم صاحبها والحرف يخطه بنانه ويبلغ الآفاق وهو متكىء لم يجلس بعد ولا يحتاج في معرفة ذلك كله إلى الخروج من بيته ولا التطواف بين الناس ودونهم ومجالس الروايات والأخبار لديهم ، كيف لا يعجبون لذلك وقد كان الغائب عنهم مفقودا حتى يرجع ، وأخبار الأمم حولهم بين وقوعها وبين سماعهم بها مراحل من الزمن ، إنها لنعمة وسائل التواصل الاجتماعي منها وغير الاجتماعي التي أذهلت العقول والأسماع وخطفت الأبصار بسرعتها ودقتها وتكاملها.

وبين الشيخ الشريم أن طبيعة وسائل التواصل الإجتماعي أفرزت ممارسات غريبة من اللامبالاة بالآداب والأعراف وخلط الزين بالشين ورفع الكلفة المحمودة حتى أصبحت أنامل المرء هي صورة فكره أكثر من عقله ولسانه..