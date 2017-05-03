إنترسك السعودية 2017 ينطلق في نسخته الافتتاحية بمشاركة 170 عارضا من 26 دولة

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جدة ــ البلاد

افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوى آل سعود، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية صباح أمس الثلاثاء معرض إنترسك السعودية فى دورته الأولى بمشاركة 170 عارضا من 26 دولة يستهدفون أكبر سوق للأمن التجاري والسلامة من الحرائق في الشرق الأوسط ,

وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات ويستهدف المعرض الذي أهم معارض المملكة لصناعات الأمن، السلامة والوقاية من الحرائق، السوق التجارية المزدهرة حيث أنه وفقا لشركة فروست آند سوليفان للأبحاث التحليلية، فقد بلغ حجم الإنفاق على الأمن التجاري، الأمن الوطني والوقاية من الحرائق 5.4 مليار دولار في عام 2016، أي ما يشكل 42 في المائة من سوق الشرق الأوسط في ذلك العام…وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: “نعمل على تعزيز قائمتنا من المعارض العالمية في المملكة العربية السعودية،

ونحن سعداء بدخول إنترسك السعودية هذه القائمة، والذي يجلب سوق الأمن في المملكة إلى أعتاب المعنيين الرئيسيين، ما يمكّن الاعبين الدوليين من زيادة حصتهم في السوق.