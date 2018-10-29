إنجازات متميزة لجمعية التوعية بأضرار القات

جازان- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستهل سموه اللقاء بكلمة ثمن فيها ما تقوم به الجمعية من نشاطات وبرامج تقع في إطار عملها منوهاً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية وسعيهم لتحقيق الأهداف التي تنطلق منها الجمعية لخدمة المجتمع راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي للجمعية للعام 1439هـ مستمعاً لشرح مفصل عن الأعمال والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية والخطط والآليات التي تعمل من خلالها والبرامج التي نفذتها والتي تعتزم تنفيذها سعياً لتقديم كل ما يخدم الصالح العام.

وعبر رئيس الجمعية الشيخ العامري وأعضاء مجلس الإدارة عن خالص شكرهم وتقديرهك لما تجده الجمعية من متابعة واهتمام دائمين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لمختلف الأعمال والمهام التي تقوم بها الجمعية ودعمهما لبرامجها , سائلا الله للجميع العون والسداد.