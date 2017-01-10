إنجاز الفرسان يتواصل في بطولة الرياضيات
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جدة – عبدالهادي المالكي
حصل الفارس الطالب محمد بن ثنيان الشنبري ابن عضو نادي الفروسية بمحافظة جدة المالك ثنيان الشنبري على المركز الأول عالميًا في بطولة مسابقة الرياضيات الذهنية التي أقيمت بدولة كوريا الجنوبية … وبهذه المناسبة فقد قرر النادي الاحتفال بالفارس محمد الشنبري وبزملائه الذين حققوا مراكز متقدمة وتكريمهم، وذلك في الحفل الثالث عشر الخميس القادم … الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة التنفيذية والمشرف العام على نادي الفروسية الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وعد بهدية خاصة للفارس .. نسأل الله أن يقر به أعين والديه، وأن ينفع به الوطن هو وأمثاله .
الوسوم:بطولة الرياضيات
التصنيف: محليات
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