إنجاز المرحلة الأولى من تطوير وادي عياء

أبها- البلاد

أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المرحلة الأولى من مشروع حماية وادي عياء، وتطويره بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، من خلا تبتير المواقع الأثرية والسياحية.

وأوضح مدير إدارة التراث الوطني بهيئة السياحة والتراث الوطني بعسير سعيد بن علي القرني أن وادي عياء يمتد على طول ما يقارب 15 كم، تتوزع فيه المواقع الأثرية والتراثية من حصون ومساجد ومقابر، ابتداءً من قرية المعلاة وانتهاءً بالرهوة، مشيراً إلى أن الودي يتمتع بمقومات سياحية فريدة، منها المقومات المعمارية الفريدة، وتنوع بيئته الطبيعية والحياة الفطرية، مما يجعله من المواقع السياحية المتكاملة.