إنجاز ترقيم وإنارة حاضرة الدمام

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الدمام- حمود الزهراني

كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة أنه تم الانتهاء بنسبة 85 في المئة من مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الإنارة في مدينة الدمام، فيما تم الانتهاء مؤخراً من تركيب أكثر من 3000 عمود إنارة في حاضرة الدمام.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن مشروع ترقيم ورفع احداثيات شبكة الانارة يهدف الى تسهيل الوصول الى عناصر شبكة الانارة، من خلال أنظمة تطبيق متطورة ومحركات بحث وفلاتر تساعد العاملين في عمليات الانتقاء والبحث والاختبار.

وكشف أنه تم الانتهاء من مشروع تنفيذ احداثيات عناصر شبكة الانارة في مدينة الدمام بنسبة 85 في المئة من الإجمالي لعناصر الشبكة.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتركيب أكثر من 3000 عمود إنارة في حاضرة الدمام، حيث تم تركيب 2074 عمود إنارة في ضاحية الملك فهد، والنورس، والخضرية، وحي عبدالله فؤاد وحي النور، إضافة الى تركيب عدد من أعمدة الانارة في عدد من أحياء الخبر والظهران.