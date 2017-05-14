إنجاز 53 % من (جازان الاقتصادية) و5 آلاف فرصة عمل

شارك عبر واتساب

جازان – البلاد

قالت شركة “أرامكو السعودية” إن نسبة الإنجاز في مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بلغت نحو 53 % في أعمال المشروع كافة وبمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية، مؤكدة أن العمل يسير بشكل جيد ومتسارع ، كما كشفت شركة أرامكو، عن توقيع اتفاقية مع مستثمر أجنبي تتضمن تخصيص أرض في مدينة جازان الاقتصادية، لمشروع إنتاج مادتي حامض تريفياليك النقي، والبولي إيثيلين تيريفتالات.

وأشارت إلى أن المدينة ستسهم في توظيف خمسة آلاف شاب سعودي من المنطقة على مهن وحرف صناعية إنشائية متنوعة على مدى أربع سنوات من خريجي المعاهد المتخصصة، فيما يتوقع أن توفر المدينة الاقتصادية عند استكمال وتشغيل جميع مكوناتها واستثماراتها نحو 75 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الـ 25 المقبلة ، مضيفة بأنه تم إطلاق عدد من مبادرات التأهيل والتدريب.

وكان قد صدر في عام 2013م مرسوم ملكي يقضي بأن تقوم شركة أرامكو السعودية بتطوير المرحلة الأولى من مدينة جازان الاقتصادية وفق أعلى المقاييس ، وتشمل أعمالها على تطوير الميناء، و المنطقة الصناعية، والمنطقة السكنية، وكورنيش بيش. وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية 102 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.