إنجاز 54 % من مشروع مترو الرياض

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الرياض ــ البلاد

كشف امير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز انجاز ما يفوق الـ54% من مشروع مترو الرياض.

وقال الامير خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إن الاجتماع المشترك بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس المنطقة، تم خلاله مناقشة عدة مواضيع تعود بالنفع على المواطن السعودي، فى مقدمتها مشروع مترو الرياض ،

مؤكداً فى الوقت ذاته ان العمل يسير فى المسار الصحيح، نافيا وجود عراقيل تحد من مسيرت المشروع، حيث تم إنجاز ما يقارب 54% من المشروع،

منوهاً الى اكتمال الاعمال الارضية باستثناء الأمور التكميلية في المحطات ومواقع الصيانة والمبيت، كما تم الاطلاع على وصول عربات القطار وبدأ تخزينها استعدادًا لانتهاء المشروع وتركيبها فيه بشكل جيد،

وأضاف أنهم ناقشوا ما يتعلق بخفض منسوب المياه الأرضية في بعض إحياء مدينة الرياض المتضررة من الطفح، حيث وافق على ذلك جميع الأعضاء، سواء في حي طويق أو حي الدار البيضاء.