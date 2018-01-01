انخفاض نسبة الحوادث المرورية في منطقة مكة بواقع 26,7٪

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، التقرير السنوي لإدارة مرور مكة المكرمة .

وتضمن التقرير الذي قدمه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مدير عام المرور العميد محمد البسامي

بحضور مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري، جهود وإنجازات الإدارة

خلال العام الماضي، والفعاليات والأنشطة المنفذة .

واشتمل التقرير على برامج إدارة مرور العاصمة المقدسة التي تم تنفيذها لتفعيل وتعزيز التوعية المرورية

مشيرا إلى أن نسبة الحوادث في العاصمة المقدسة انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 26.7 % مقارنة بالعام 1437هـ

وذلك بفضل الله أولاً، ثم بالدور الميداني لرجال المرور وتفعيل دور التقنية في تطبيق الأنظمة

بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات من خلال الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في هذا الصدد .