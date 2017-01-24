العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إندونيسيا تغلق 41 شركة عمالة تتعامل مع المملكة

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إندونيسيا تغلق 41 شركة عمالة تتعامل مع المملكة
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الرياض- البلاد

أغلقت السلطات الإندونيسية 41 شركة متخصصة في جلب العمالة المنزلية إلى المملكة بعد ارتكابها مخالفات.

وتمثلت المخالفات في سوء صياغة العقود وعدم حفظ حقوق العاملات وعدم التدريب ما دفع عددا منهن إلى الهروب أوالاضرار بأنفسهن بسبب عدم رغبتهن في العمل وتعرضهن للتضليل من قبل الشركات وهو ما يخالف الاتفاقية التي وقعت بين البلدين منذ نحو عامين التي تشجع على جلب العمالة المؤهلة والمدربة.

وتدرس جاكرتا إرسال ممرضات للعمل في القطاع الصحي في المملكة بعد حصولهن على التدريب المناسب بعد أن تم التعاقد مع عدد من المعاهد والمراكز والمستشفيات لتدريب الكوادر الإندونيسية.

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التصنيف: الأولى

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