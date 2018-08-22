إندونيسيا تُغرق 120 قارباً أجنبياً

أغرقت إندونيسيا 120 قاربًا أجنبيًا هذا الأسبوع في إطار حملة ضد الصيد غير المشروع، حسبما ذكرت مسؤولة اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، ليلي أبريليا، إنه تم إغراق القوارب ومعظمها من فيتنام وماليزيا والفلبين، أمس الأول، في 11 موقعًا بأنحاء البلاد.

وأضافت أن محاكم محلية أدانت مُلاك القوارب بسرقة الأسماك من المياه الإندونيسية.

ودمرت الوزارة ما يقرب من 500 سفينة صيد أجنبية منذ عام 2014.

وكان نائب الرئيس، يوسف كالا، قد قال في وقت سابق من هذا العام، إنه ينبغي إنهاء هذه الممارسة

وإنه من الأفضل أن تستغل الحكومة هذه القوارب أو تبيعها بالمزاد العلني.