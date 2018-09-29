إنذار 599 محلا مخالفا في تاروت

القطيف- البلاد

كشفت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف عن قيامها بـ 2460 جولة تفتيشية ميدانية للمحلات والمنشآت الغذائية خلال عام 1439هـ، ضمن حملة (غذاؤكم أمانة) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المنشآت الصحية، وإحكام الرقابة الصحية، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 19 محلاً مخالفاً، واحتساب 377 مخالفة صحية، وإنذار 599 محلاً، وفرض غرامات مالية بلغت 166.800 ريال، ومصادرة 1297 كجم و 130 لتراً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت البلدية بنقل 10080 متراً مكعباً من النفايات، و576 رداً من الأنقاض ، وتوجيه 1233 إنذاراً لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.

وأوضحت أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.