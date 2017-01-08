إنزال جوي أمريكي فاشل
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بافاريا- وكالات
فقد لواء المظليين الأمريكي الـ173 في أثناء مناورات كان يجريها في بافاريا الألمانية بضع عربات “همر” عسكرية في إنزال جوي يصفه العسكريون بـ”الفاشل” أظهر تقصير من أعدوه وأشرفوا عليه.
ويصور فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تنهمر عربات “الهمر” من السماء بعد أن تفلت من مظلاتها لتتحطم لدى ارتطامها بالأرض، وذلك وسط قهقهة عسكريين أمريكيين على الأرض كانوا يرقبون على ما يبدو سير “المناورات”.
الوسوم:إنزال جوي أمريكي فاشل
التصنيف: دولية
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