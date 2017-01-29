إنزال للتحالف وإسقاط طائرة إيرانية في اليمن

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المخا – وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، إسقاط طائرة عسكرية إيرانية بدون طيار، أمس السبت. وأفاد التحالف، أن القوات الجوية الإماراتية أسقطت الطائرة الإيرانية قبل إقلاعها من منصة متنقلة في مدينة “المخا”، الواقعة غرب اليمن.

وأوضح نائب رئس أركان الجيش اليمني، اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، أن القوات اليمنية رصدت أثناء استطلاعها لشمال المخا، الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، ونسقت مع القوات الجوية الإماراتية، التي تعاملت بدورها مع الطائرة، ودمرتها من خلال صاروخ جو أرض.

في غضون ذلك تمكنت قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، من تنفيذ عملية إنزال بري وبحري في مديرية وميناء المخا، بعد استعادة كامل السيطرة عليها، كما شهدت صفوف ميليشيات الحوثيين وفلول المخلوع انشقاقات كبيرة ومتتالية للكثير من القبائل، والقيادات العسكرية التي كانت داعمة لها.