إنستاجرام يصل إلى 700 مليون مستخدم… والسبب سناب شات!

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لا شك أن تطبيقى التواصل الاجتماعي “إنستاجرام وسناب شات” هما المنافسين التقليدين لبعضهما…!

ولكن أعلن تطبيق إنستاجرام المملوك لشركة فيسبوك عن زيادة بلغت 100 مليون مستخدم لتطبيقه.

خلال الأشهر الأربع الأخيرة، ليصبح إجمالي مستخدميا 700 مليون مُستخدم.

وقالت الشركة إن النمو الذي شهده تطبيقها يرجع إلى الميزات الجديدة التي تمت إضافتها في الفترة الأخيرة مثل:

القصص والفيديو المباشر وإخفاء الرسائل المباشرة.

ووفقا لأحدث التقارير فإن قيمة تطبيق إنستاجرام حاليًا تبلغ 35 مليار دولار، بعد أن أصبح يضم 700 مليون مستخدم.

وعلى الرغم من الرقم الذي حققه التطبيق إلا أن فيسبوك ما يزال يحتل الصدارة بـ1.9 مليار مستخدم.

بينما تضم تطبيقات مسنجر وواتس آب معًا 1.2 مليار مستخدم.

وقد حقق تطبيق إنستاجرام تقدمًا كبيرًا بعدما تمكن من إضافة 100 مليون مستخدم في أقل من 6 أشهر.

حيث تؤكد الإحصاءات أنه بلغ 600 مليون مستخدم في شهر فبراير الماضي.

وفي عام 2015 كان يستخدمه 400 مليون، لذلك من المتوقع أن يتضاعف عدد المستخدمين الحاليين في غضون العامين المقبلين.

وبينما يرجع نجاح إنستاجرام إلى حزمة الميزات الجديدة التي تمت إضافتها في الفترة الأخيرة، والتي تعتبر منسوخة من ميزات سناب شات.

وبالرغم الاتهامات التي توجه لشركة فيسبوك وتطبيقها لتراسل الصور إنستاجرام الإ أنها مستمرة وغير مهتمه بما يُقال.

وقد سبق لفيسبوك أن عرض على سناب شات صفقة شراء بقيمة 3 مليارات دولار عام 2013…

إلا أن سناب شات رفضت العرض واختار أن يكمل طريقه في عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمفرده.

وهذاما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن فيسبوك ينتقم من سناب شات بتقليد ميزاتها.