إنستجرام تتخطى الـ 700 مليون مستخدم

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستجرام المملوكة لفيس بوك بلوغ عدد مستخدميها 700 مليون مستخدم نشط شهريا، الأمر الذي يشكل طفرة من ناحية نمو عدد المستخدمين الذي بلغ 600 مليون مستخدم نشط شهريا قبل اربعة اشهر فقط، وفي سياق متصل بلغ عدد مستخدمي المنصة في شهر يونيو الماضي 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

واستغرقت الشركة تسعة اشهر لتصل إلى هذا الرقم بعد إعلانها في شهر سبتمبر 2015 عن 400 مليون مستخدم، مما يعني انها تمكنت من مضاعفة عدد مستخدميها النشطين شهرياً خلال عامين فقط، وذلك عبر إدخالها مجموعة من المميزات مثل القصص والاشتراك عبر نسخة الويب والتواجد على هواتف أندرويد منخفضة التكلفة.

ويعد معدل نمو عدد مستخدمي الخدمة متسارع، حيث استغرقت اربعة أشهر فقط لإضافة 100 مليون مستخدم نشط شهرياً منذ أن أعلنت عن وصولها إلى 600 مليون مستخدم في شهر ديسمبر الماضي، في حين استغرقت 6 أشهر للوصول من عدد 500 مليون مستخدم نشط شهرياً إلى عدد 600 مليون.