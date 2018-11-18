إنشاء مركز قياس الأداء البلدي وتكليف نورة العتيبي برئاسته

الرياض- البلاد

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, قراراً بإنشاء وحدة تنظيمية بمسمى (مركز قياس الأداء البلدي) بالوزارة وترتبط بمعاليه مباشرة وبتكليف نورة بنت نجر العتيبي برئاسة هذا المركز. ويأتي إنشاء مركز قياس الأداء البلدي ضمن جهود الوزارة في بناء القدرات في مجال إدارة الأداء في القطاع البلدي .

ويتولّى المركز مهام قياس وإدارة الأداء للوحدات الإدارية للقطاع البلدي كافة، وتقييم وإدارة المخاطر للقطاع البلدي في المناطق والمحافظات وفق مؤشرات الأداء المعتمدة، ودعم القطاع البلدي في بناء القدرات في مجال إدارة الأداء، والعمل على متابعة أداء المبادرات في المدن والمحافظات وتحديد جميع التحديات وسبل معالجتها وذلك بالتنسيق مع معالي المساعد للتخطيط والتطوير والمشرف العام على مركز تحقيق الأهداف.

كما يختص المركز بمهام قياس أداء القطاع البلدي وفقاً للمؤشرات العالمية وأفضل الممارسات للارتقاء بإدارة الأداء في القطاع البلدي، وتقييم تجربة المستفيد من خدمات القطاع البلدي وسبل تحسينها، وتطوير علاقة تشاركية مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للإسهام في رفع كفاءة أداء القطاع البلدي، وقياس ومتابعة الأداء البلدي في برامج الرؤية المعتمدة، والعمل على التنسيق ومتابعة احتياجات البرنامج من القطاع البلدي، إضافة إلى تطوير عمل إدارة التقارير والإحصاءات والبحوث في القطاع البلدي.