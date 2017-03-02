إنشاء مركز لتسليم أمتعة المسافرين خارج مطار جدة

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وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرا بمشاركة مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة , عقد مشروع تنفيذ وإنشاء مركز لخدمات تسليم الامتعة , وإنهاء إجراءات السفر بمدينة جدة على أن يتم الانتهاء من بنائه خلال 5 أشهر.

ويهدف المركز الذي سيُقام في حي الروضة على مساحة 2000 متر مربع إلى التسهيل على سكان مدينة جدة وزوارها , وخاصة الحجاج والمعتمرين , وتيسير حركة مغادرتهم وسفرهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر تسليم أمتعتهم , وإنهاء إجراءات سفرهم خارج منطقة المطار قبل وقت كافٍ من السفر , إضافة إلى تخفيف الضغط على المطار وخاصة في أوقات المواسم.

وأوضح المستشار القانوني مساعد مدير مركز التكامل التنموي بإمارة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني، أن المشروع جاء عقب اجتماعات عُقدت بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بين الخطوط الجوية العربية السعودية , ومركز التكامل التنموي في الإمارة لبحث إمكانية إنشاء المشروع على غِرار ما تم إنشاؤه في مدينة الرياض , مشيراً إلى أن المسافر سواء كان زائراً , أو حاجاً , أو معتمراً , سيتمكن عند انتهاء المشروع من تسليم حقائبه في وقت ٍمبكر , وإنهاء إجراءات سفره , مما سيخفف العبء على المطارات وعلى المسافرين أيضاً خاصة خلال أوقات الذروة التي عادة ما تشهد ازدحاماً كبيرا .

يذكر أن توقيع عقد مشروع مركز خدمات تسليم الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر, يأتي مع اقتراب الانتهاء من مطار جدة الجديد الأمر الذي سيرفع من أرقام وأعداد المسافرين , حيث أشارت آخر احصائية أعلنتها إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أن العام المنصرم شهد أكبر حركة نقل جوية يشهدها المطار منذ إنشائه بحجم حركة للمسافرين ُقارب 31 مليون مسافر , بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بالعام 2015 , وبواقع 30.093.747 مسافرا .