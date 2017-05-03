إنشاء معهد للموسيقى يشعل تويتر

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التدوينات القصيرة “تويتر” بعد إعلان رئيس جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي، إنشاء معهد للموسيقى في المملكة.

تداول نشطاء على نطاق واسع واسم #انشاء_معهد_للموسيقي وتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا عبر تويتر” و تضمن ردود فعل نشطاء المملكة المتباينة على خبر عن إنشاء معهد للموسيقى.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي، عن إنشاء معهد للموسيقى، ومؤسسة متخصصة للاستثمار في مجال الأفلام، ومعهد متخصص في مجال الدراما.

وأكد البازعي أن دور السينما ليست ترفيها محضا بل وسيلة هامة لإيصال رسالة ثقافية قوية، وعنصرًا شديد الأهمية من عناصر القوة الناعمة التي يجب الحرص على إبرازها للعالم، خاصة وأن المملكة لديها قاعدة عريضة من صناع الأفلام القادرين على النهوض بصناعة السينما.