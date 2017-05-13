إنشاء وتجهيز أكثر من “7000” موقف ذكي بالرياض

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عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العليا, ورشة عمل لمناقشة إنشاء وتطوير وتجهيز 7000 موقف ذكي في مدينة الرياض.

وناقشت الورشة بمشاركة مختصين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض وممثلي القطاع الخاص، منهجية إشراك القطاع الخاص في (المواقف الذكية)، في المشروع المزمع طرحه لإنشاء وتطوير وتجهيز أكثر من 7000 موقف في المنطقة المركزية لمدينة الرياض في المحيط الواقع بين كل من طريق مكة المكرمة والعروبة والملك فهد والعليا.

وأوضح المشاركين, أن الورشة تهدف إلى أخذ مرئيات القطاع الخاص حيال النماذج التي سيتم طرحها وقياس رغبة المستثمرين لمثل هذه الفرص وتهيئة السوق بما يضمن الدخول بشراكة مربحة بين القطاع البلدي والمستثمر وبما يضمن ديمومة تقديم الخدمة بالشكل الأمثل, كما أكد المشاركين أن معالجة أزمة المواقف تمثل أحد أهم عناصر منظومة النقل للارتقاء بإدارة النقل العام في المدينة.

وامتازت هذه الورش بتفاعل من قبل ممثلي القطاع الخاص وخصوصا بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية كمشرع وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العليا كمنظم والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الجهة المناط بها تطوير استراتيجية النقل في المدينة, كما أنه من المزمع أن يتم عقد ورش عمل مستقبلية مع القطاع الخاص ومن ثم تأهيل الشركات القادرة على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة من خلال الدخول بنموذج شراكة مع الأمانة.