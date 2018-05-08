إنفاذًا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل.. إدارات مكة المكرمة تستكمل استعداداتها لشهر رمضان

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز استكملت الإدارات الحكومية بمكة المكرمة وضع خططها التشغيلية لشهر رمضان المبارك؛ استعداداً لتقديم أفضل الخدمات وأميزها للمعتمرين والزوار الذين سيتوافدون على العاصمة المقدسة مع حلول هذا الشهر الكريم لأداء مناسك العمرة والزيارة وقضاء أوقات ممتعة في رحاب بيت الله الحرام طوال أيام وليال شهر الصوم المبارك،

وقد وجه سمو الأمير خالد الفيصل هذه القطاعات بأن تقدم أفضل الخدمات للمعتمرين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. (البلاد) قامت بجولة ميدانية على بعض هذه الإدارات لاستطلاع حجم استعداداتها لهذا الشهر الكريم وأبرز ملامح خططها التشغيلية.. فإلى مضامين هذه الجولة .

شؤون الحرمين:

في البداية وفي داخل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه انطلاقا من مكانة الحرمين الشريفين وعناية الدولة- رعاها الله – بهما وبقاصديهما , وما تجده الرئاسة من لدنهم ” رعاهم الله ” من جليل الرعاية وكبير الدعم والإهتمام .

فقد حرصت الرئاسة على الإستعداد المبكر لموسم شهر رمضان المبارك بخطة تم إعدادها مسبقا , ابتدأت من يوم الثلاثاء الموافق 15 /08 /1439هـ وتنتهي يوم الجمعة الموافق 15 /10 /1439هـ , وتناولت عددا من المحاور هي : المحور الخدمي , والإداري , والتوجيهي الإرشادي , والعلمي الفكري , والهندسي الفني , والمالي , والإعلامي , ومحور العلاقات العامة مبينا أن ذلك يتم بمشاركة وتنسيق الإدارات الحكومية والأمنية ذات العلاقة , وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة , وإمارة منطقة المدينة المنورة .

وقد أكد معاليه على توافر عدد من الخدمات المهمة التي تقدمها الإدارات العامة منها : خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية العمار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعبادتهم على الوجه الصحيح ومنها : إقامة حلقات للدروس يليقها عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء , المدرسين , وكذلك توزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية , وترجمة خطب الجمعة في الحرمين الشريفين لعدد من اللغات , وتنظيم وترتيب الزيارة الشرعية والسلام على رسول الله صلى الله لعيه وسلم , وصاحبيه , رضي الله عنهما , وتنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة والصلاة فيها دون اختلاط بالرجال , بواقع ثلاث مرات في اليوم والليلة .

وأوضح معاليه بأن الإدارات المختصة تقوم بتوفير الخدمات : عدد الأبواب والسلالم خلال موسم رمضان المبارك (210) أبواب بالمسجد الحرام (100) باب بالمسجد النبوي , و (27) . وأكد الشيخ السديس أن عدد السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام , و (4) سلالم كهربائية بالمسجد النبوي , وعدد المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (38) , وعدد المداخل المخصصة لدخول النساء (7) , وعدد الجسور (7) , وعدد العبارات (7) , ومدخل واحد مخصص لدخول الجنائز , وبما يخص سقيا زمزم , يوجد عدد من المشربيات الرخامية , بلغ عددها (660) مشروبية بالمسجد الحرام , و (60) مشروبية بالمسجد النبوي , وعدد الترامس (25.000) ترمس بالمسجد الحرام , و (23.000) ترمس بالمسجد النبوي , وعدد الخزانات الأستان أستيل (352) خزانا , وعدد (10.000) عربة عادية , وعدد (700) عربة كهربائية .

كما تقوم أيضا بترجمة الخطب إلى لغة الإشارة للإخوة الصم , وتهيئة الفرش وعربات القولف الخاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار , وتنظيم دخول وخروج المصلين , والقضاء على المخالفات , وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها , وكل ما يساعد قاصدي الحرمين الشريفين على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

واستطرد معاليه بشأن جاهزية الخدمات الفنية والإدارات المختصة بتشغيل وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الفنية من الإنارة , والتكييف والتهوية , وأنظمة الصوت والتحكم والكاميرات , وأجهزة الإتصال والسلالم الكهربائية , والمباني , واستعداد المكتبات في الحرمين الشريفين .

كما يسهم كل من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة , ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومعرض عمارة توسعة المسجد النبوي في التعريف بجهود الدولة “أعزها الله ” وما تذله بسخاء لأداء النسك والزيارة بيسر وطمأنينة , وتقديم رسالة الحرمين الشريفين الدينية والتوعوية و التثقيفية بصورة عصرية .

وبين معاليه , أنه يقوم على تنفيذ هذه الخطة في الحرمين الشريفين خلال موسم شهر رمضان لعام 1439هـ أكثر من (عشرة آلاف) من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علميا وعمليا للمراقبة ومتابعة سير العمل وبالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة . وفيما يتعلق بمشروع رفع الطاقة الإستيعابية للمطاف أوضح معاليه أنه بلغ عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم إلى (107) آلاف طائف في الساعة . وسيكون الدخول لصحن المطاف من باب الملك عبدالعزيز خلال شهر رمضان المبارك ,

ومن الجهة الغربية للمسجد الحرام من الدور الأرضي لتوسعة الملك فهد “رحمه الله ” ومن الجهة الشرقية من خلال باب السلام بقبو المسعى , وأبواب المسعى الأرضي وذلك تيسيراً لدخول وخروج قاصدي الحرم المكي الشريف , مشيراً إلى أنه سيتم الإستفادة من التوسعة السعودية الثالثة (التوسعة الشمالية ) بنسبة 80% حيث سيكون جميعها مصليات , وإستغلال كافة الساحات المحيطة حول الحرمين بنسبة 100% . كما سيتم إتاحة الطواف للطائفين , وإفساح كل المساحات للمعتمرين والزائرين وتخصيص القبو للمعتكفين كما تتم الاإستفادة من تكييف الدور الأول في التوسعة السعودية الأولى من سلم الصفا إلى منتصف توسعة الملك فهد ,

وتكييف القبو للمرحلة الثانية بالتوسعة السعودية الأولى , ابتداء من قبو باب الملك عبدالعزيز إلى منتصف المنطقة الواقعة أمام قبو توسعة الملك فهد ,وأيضا تكييف الدور الأرضي في التوسعة السعودية الأولى من سلم الصفا إلى منتصف التوسعة الملك فهد , الاستفادة من جسر الراقوبة المؤدي إلى المسعى (المروة) الدور الثاني من وإلى الساحات , وتكييف مشروع المطاف للدور الأرضي والدور الأول ودور القبو , وتجهيز عدد (600) مروحة تلطيف هواء في المسجد الحرام وساحاته عدد (4500) مراوح في أروقة مبنى المطاف و (250) مظلة بساحات المسجد النبوي , وعدد (52.499) سجاد بالحرم المكي والمدني . وفيما يتعلق بدورات المياه فقد تم تجهيز أكثر من (8441 ألف ) وحدة من وحدات دورات المياه , وأكثر من ( 6000 آلاف ) ميضأة موزعة في ساحات المسجد الحرام وساحات المسجد النبوي , وغيرها من الخدمات التي يحتاجها كل حاج وزائر للحرمين الشريفين .

وأيضا تم تجهيز جميع خطوط التغذية الكهربائية التبادلية للنظام الصوتي الأساسي والإحتياطي وبذلك يكون النظام الصوتي بإذن الله مؤمنا تأمينا كاملا لاستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع . كما يتم تكثيف اعداد المباخر في أروقه الحرمين الشريفين وممراتهما وترتيب مواعيد تبخير يوميا خلال صلاة العشاء والتراويح وقبل صلاة التهجد من خلال موظفيها ليتهيأ بذلك تطييب الحرمين الشريفين . كما أكد معاليه وضمن حملة خدمة ” معتمرينا شرف لمنسوبينا ” المنبثقة من برنامج ” كيف نكون قدوة ” على أهمية تعظيم المسجد الحرام والمسجد النبوي وأهمية غرس ثقافة التعظيم فالحرمين الشريفين في نفوس العاملين فيهما وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار. وضمن حملة ( صفاً معكم جنودنا البواسل) خصصت الرئاسة سفرة إفطار في شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي لجنودنا البواسل وتنظيم رحلات حج وعمرة وزيارة لأبناء شهداء الواجب , وإمداد رجال أمننا المرابطين على الحدود بوجبات إفطار وكذلك عبوات ماء زمزم المبارك.

الخدمات البلدية:

وفي أمانة العاصمة المقدسة، اعتمد معالي أمينها العام المهندس محمد عبدالله القويحص خطة عملها لشهر رمضان المبارك، والتي تضمنت التركيز على أعمال النظافة العامة وصحة البيئة ومراقبة الأسواق وصيانة الإنارة والانفاق ومواقف حجز السيارات الواقعة بمدخل مكة المكرمة لإستقبال المعتمرين وسياراتهم طوال الشهر الكريم كما تضمنت خطة الأمانة زيادة أعداد عمال النظافة ومراقبيهم خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام مع زيادة المعدات الخاصة بتجميع المخلفات كما تم تعزيز المسالخ التابعة للأمانة ومراقبتها صحيا وكذلك تعزيز المراقبة على المطاعم والمحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والتموينية وملاحظة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

الحركة المرورية:

وفي إدارة المرور، يشرف العقيد دكتور باسم أمين بدري على الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تضمنت توفير أكثر من أربعة آلاف فرد من الضباط وصف الضباط والجنود ونشرهم في الشوارع والطرقات والميادين ومداخل ومخارج مكة المكرمة والطرق المؤدية من مواقف حجز السيارات إلى المسجد الحرام وذلك لتسهيل حركة السير أمام الحافلات والسيارات المقلة للمعتمرين. كما اشتملت الخطة على منع دخول السيارات للمناطق المحيطة بالمسجد الحرام في أوقات الصلاة وتفريغها لحركة المصلين .

الدفاع المدني:

وأكد الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني بقوله لقد اعتمد صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني , الخطة العامة في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام . ووجه سموه جميع الجهات الحكومية المشاركة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ استعداداتها واتخاذ كل ما تتطلبه مهمها من تدابير إضافية للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

توفير المياه:

وفي شركة المياه الوطنية ممثلة في قطاع المياه بمنطقة مكة المكرمة ووحدة أعمال مكة المكرمة الطائف وبناء على توجيهات وكيل وزارة البيئة والميه والزراعة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد أحمد موكلي، أعدت الشركة خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى توفير المياه بكميات كبيرة بمكة المكرمة لسقيا المعتمرين والزوار طوال شهر رمضان المبارك.

الشؤون الإسلامية:

وفي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة التقى مدير عام الفرع الشيخ علي بن سالم العبدلي مع مدراء الإدارات ومراقبي المساجد والجوامع بمنطقة مكة المكرمة، انطلاقاً من توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز أل الشيخ إستعدادا ًلشهر رمضان المبارك لعام 1439هـ لوضع الخطط اللازمة لتنفيذها خلال هذ الشهر الكريم ، خاصة وأن مكة المكرمة ومحافظاتها تشهد أعداد كبيرة من الزورا والمعتمرين في هذا الشهر ..

وأشار الشيخ علي إلى أنه تم التنسيق مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرأن الكريم لتكليف عدد من حفظة كتاب الله ، تعالى، وذلك بمنطقة مكة المكرمة والفروع التابعة لها لإمامة الناس في صلاة التراويح في جوامعهم ومساجدهم بصفة دائمة خلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك مشيرا ًبأن المساجد ستفتح للمصلين طوال اليوم خلال الشهر المبارك لإتاحة الفرصة للمكوث فيها والعبادات وقراءة القرآن والذكر.

و أضاف العبدلي : إنه تم التعميم والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد في مكة المكرمة بضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بإفطار صائم .

وعن الأنشطة الدعوية قال الشيخ علي: إن الفرع يركز في هذا الشهر الكريم في نشاطه المتواصل على تكثيف المحاضرات والندوات في بيوت الله من خلال مراكز الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وفيما يخص صيانة المساجد و الجوامع، فقد أوضح العبدلي أن خطة الفرع لصيانة المساجد والجوامع تنفذ بعد عملية الاستعداد المبكر في كل موسم رمضان لتجهيز المساجد والجوامع من تنظيف وصيانة وتشغيل.

أما مايخص صلاة التراويح و القنوت فقد شدد على الأئمة بعدم البدء في صلاة التراويح في أول يوم رمضان حتى يعلن عنه رسمياً من دخول شهر رمضان المبارك على أن يكون البدء في صلاة التهجد ( القيام ) في العشر الأواخر ليلة الحادي والعشرين و التنبيه بالاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة و تجنب الاعتداء في الدعاء و السجع أو الموعظة في القنوت او الإطالة التي تشق على المصلين أو التعرض لأشخاص أو مؤسسات أو دول .