إنفلونزا الطيور تهدد أفخم الأطباق الفرنسية

شارك عبر واتساب

باريس – وكالات

أدى التفشي السريع لإنفلونزا الطيور في جنوب غربي فرنسا الموطن الرئيسي لمزارع كبد الأوز الـ”فواغرا” في البلاد إلى إعدام أكثر من 3 ملايين من الطيور حتى الآن، الأمر الذي يقلق منتجي الوجبة الفرنسية الشهيرة.

ويعتبر كبد الأوز وجبة مميزة وفاخرة على الموائد الأوروبية والآسيوية، رغم انتقاد دعاة الرفق بالحيوان لممارسات إطعام الأوز عنوة لتسمينه من أجل الحصول على أكباده السمينة.

وكانت فرنسا والمجر أكثر دولتين تأثراً بتفشي فيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (H5N8) الذي انتشر في أنحاء أوروبا ودول بالشرق الأوسط على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

ونفذت الحكومة الفرنسية حملة مكثفة لإعدام الدواجن في أوائل يناير/كانون الثاني بهدف احتواء الفيروس، لكنها قالت قبل شهر إنها ستخفف من حملتها الوقائية بعد تباطؤ انتشار الفيروس. غير أن عدد المزارع التي أصابها الفيروس استمر في الزيادة حتى وصل إلى 249 مزرعة .