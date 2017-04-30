إنقاذ آلاف القطعان من ضربة صاعقة بالجموم

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الجموم ـــ البلاد

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم 1500 راس من الغنم، بعد اندلاع حريق في حوش اعلاف تقدر مساحته بنحو 10 الاف متر مربع، اثر صاعقة رعدية.وتوجهت فرق المدني إلى موقع الحوش بين مركز عين شمس وقرية اللحيانية بمحافظة الجموم.

وسيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق، وحالت دون امتداده للأغنام والأحواش المجاورة؛ ولا تزال عمليات الإخماد مستمرة في الموقع.

وهطلت أمطار صباح امس “السبت” على معظم انحاء العاصمة المقدسة وجدة والشفا ما بين غزيرة إلى متوسطة وخفيفة. وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبه إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية على منطقة مكة ومحافظة جدة .