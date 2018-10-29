إنقاذ 7 أشخاص احتجزتهم أمطار وادي بقيعاء

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضرية مساء اليوم حادث احتجاز مجموعة من الأشخاص في وادي بقيعاء، وذلك إثر الأمطار التي هطلت على المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل عند الوصول للموقع تبين أنه عبارة عن شخص مصاب ومحتجز فوق سيارته من نوع هايلوكس التي جرفتها السيول داخل الوادي، مما أدى إلى انقلابها وخمسة أشخاص آخرين محتجزين فوق سيارة من نوع دينا عند محاولتهم انقاذه وشخص داخل سيارة كامري تم اخراج المصاب والمحتجزين من قبل فرقة الدفاع المدني بمحافظة ضريه .

وبيّن أباالخيل إلى أنه نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى ونقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر، داعياً الجميع إلى عدم المجازفة بالدخول للمواقع الخطرة وأهمية اتباع ارشادات الدفاع المدني.