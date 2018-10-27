إنقاذ طفل علقت يده بفوهة ماسورة مسبح بجدة

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن رجال الإنقاذ في مدني جدة تمكن مساء أمس من تحرير يد طفل يبلغ من العمر5 أعوام من الأردن الشقيق، بعد أن علقت داخل فوهة ماسورة خاصة بفلتر مسبح بأحد المنتزهات وسط محافظة جدة أثناء مزاولته للسباحة.

وأضاف “كان الطفل يجيد السباحة وأخذه الفضول في اكتشاف ما يحيط بداخل المسبح فوجد ضالته في فوهة ماسورة الفلتر.

وأشار “لسوء حظ الطفل – يوسف كانت مضخات المسبح تعمل مما أدى إلى شفط اليد من الكف اليد إلى داخل الماسورة وبدا لحظتها في طلب النجدة لمساعدته في الخروج من المأزق الذي وقع فيه.

وأشار إلى أن تدخل الأسرة ومن كان في محيط المسبح في نجدة الطفل وجدت صعوبة بالغة رغم إغلاقهم لمواتير الشفط إلا أنه تعذر على الجميع تحريرها من قبضة الماسورة.

وأبان في تلك اللحظات المؤلمة التي يمر بها الطفل تم الاستعانة برجال الإنقاذ عن طريق مركز العمليات الموحد (٩١١) لتتم الاستجابة الفورية في تحريك فرقتي إنقاذ بالإضافة إلى الإنقاذ المائي وفرقة من الهلال الأحمر لموقع الحادث.

وبيَّن: “مع وصول الفرق تم عمل طوق لمنطقة العمليات، ثلاثين دقيقة من العمل الدقيق لسلامة يد الطفل قضاها أفراد الإنقاذ في تحرير يد “يوسف” الذي تابع عمليات الإنقاذ بهدوء تام وكان يتجول بنظراته على أفراد الإنقاذ منتظرًا ساعة التحرير بهدوء واطمئنان.

وختم: “بتوفيق الله تمت عمليات التحرير لينقل الطفل مباشرة من داخل المسبح إلى فرقة الهلال الأحمر في موقع الحادث للكشف والاطمئنان على صحيه، ومع انتهاء أعمال الإنقاذ سلم الطفل لذويه بصحة جيدة وودع رجال الإنقاذ مع أسرته شاكرًا الله على نعمة السلامة.