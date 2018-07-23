إنقاذ مئات من الخوذ البيضاء.. ومواجهات في حوض اليرموك

درعا ــ فرانس برس

أعلن الأردن موافقته على مرور 800 عنصر من منظمة “الخوذ البيضاء” السورية من إسرائيل، بغرض إعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

وقال رئيس المنظمة رائد صالح إنه تم إجلاء عدد من المتطوعين وعائلاتهم من منطقة خطيرة محاصرة ووصلوا إلى الأردن.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بأن إنقاذ عناصر هذه المنظمة جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، بسبب مخاطر على حياتهم.

وميدانيا، أفاد المرصد السوري بأن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة بين قوات النظام السوري وبين تنظيم داعش على محاور في حوض اليرموك بالقطاع الغربي من ريف محافظة درعا.

وتأتي الاشتباكات بالتزامن مع ارتفاع عدد الغارات الجوية التي استهدفت تلك المنطقة إلى أكثر من ألف غارة خلال 48 ساعة.

وأضاف المرصد أن 18 عنصرا من جيش النظام لقوا حتفهم خلال تلك المواجهات، موضحا أن ثمانية منهم قتلوا إثر تفجير عربة مفخخة.

ويأتي هذا في وقت تحاول فيه قوات النظام تقليص مساحة سيطرة داعش التي توسعت مؤخرا لنحو ثمانية في المئة من المحافظة بعد إحكام قبضته على مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة.

وفي مدينة نوى في درعا، قال المرصد السوري إن الحافلات التي تقلّ الرافضين لاتفاق ممثلي المعارضة مع النظام بدأت بالتحرّك تباعا وبشكل بطيء نحو الشمال السوري. وأفاد المرصد بانضمام ثماني حافلات من بلدة محجة الى قافلة نوى.

في هذه الأثناء، أعلنت وكالة سانا السورية أن الدفعة الثانية من رافضي الاتفاق بين المعارضة وروسيا في القنيطرة جنوب البلاد انطلقت باتجاه الشمال السوري وذلك بموجب اتفاق أبرمته روسيا مع الفصائل المعارضة في القنيطرة.