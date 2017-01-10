إنقاذ 96 شخصا والقبض على 53 متسللا بالشرقية

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الدمام- حمودالزهراني

كشفت الإحصائيات السنوية لعام 1437هـ لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية والتي توضح جهود دوريات حرس البرية والبحرية انخفاضا ملحوظا في أعمال التهريب والتسلل للعام المنصرم .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس حدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي ، لافتاً الى ان الاحصائية اشارت الى احباط 3 عمليات تهريب والقبض على 53 متسللاً من جنسيات عربية وآسيوية

إضافة الى القيام بعمليات إنقاذ بحري لـ 96 شخصا من مختلف الأعمار والجنسيات فيما تعرض 6 أشخاص لحالة غرق في مناطق غير مخصصة للسباحة ومخالفة 101 شخص لنظام الصيد والنزهة ورصد 505 أشخاص مخالفين للائحة الأمن والسلامة.