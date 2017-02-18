إنقلاب ناقلة مواد بترولية
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المدينة المنورة -جازي الشريف
باشرت فرق إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية صباح أمس الجمعة حادث انقلاب ناقلة مواد بترولية حمولة ديزل على الطريق السريع المدينة المنورة القصيم بعد مخرج الشقرة وذلك باستخدام الرغاوي نتيجة انسكاب الحمولة بالكامل. وعملت الفرق على فصل البطاريات منعا للاشتعال
ونتج عن الحادث إصابة السائق الذي تم نقله لمستشفى الحناكية وسلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية .
أعلن ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني.
التصنيف: محليات
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