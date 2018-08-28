إنهاء إجراءات سفر ضيوف خادم الحرمين في مقر إقامتهم

المدينة المنورة – البلاد

ساهمت الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- للحج والعمرة بالتعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية في إنهاء إجراءات سفر ضيوف البرنامج بوقت وجيز وبمقر إقامتهم بالمدينة المنورة.

حيث أشاد المستضافون بالخدمة التي مكنت الضيوف من الحصول على بطاقة صعود الطائرة، وغيرها من المقاعد والوجبات المقدمة لهم أثناء سفرهم في خدمة تضاف إلى الخدمات المتنوعة التي تحرصه وزارة الشؤون الإسلامية تحقيقها لضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وقد تم إنهاء سفر 1600 ضيف في يوم واحد وبوقت وجيز من أصل 5400 حاج وحاجة من 95 دولة من دول العالم الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين لاستضافتهم وعلى نفقته الخاصة، وأدوا الضيوف فريضة الحج بيسر وسهولة.