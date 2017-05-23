إنهاء إجراءات مغادرة ٧٣٥٩ مخالفا

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أبهـا- البلاد

أنهت جوازات منطقة عسير إجراءات مغادرة أكثر من ٧ آلاف مخالف لنظام الإقامة والعمل, داعية الوافدين المخالفين للاستفادة من الـ ٣٥ يومًا المهلة المتبقية للمغادرة.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي, أن جوازات منطقة عسير أنهت إجراءات مغادرة ٧٣٥٩ وافداً مخالفاً في منطقة عسير حتى يوم أمس الأول وذلك ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”, عبر مواقع تنفيذ الحملة بمنطقة عسير المتمثلة في إدارة متابعة الوافدين بأبها وشعبة متابعة الوافدين بمحافظة بيشة وجوازات مطار أبها الإقليمي.

وأشار العميد الخالدي إلى أن الحملة تهدف إلى مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة, وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة “مرحل”.