إنهاء ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام 1439 / 1440هـ – 2018م ، بكمية 545 ألف طن من القمح الصلب.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثانية لهذا العام – بمشيئة الله – خلال الفترة يوليو – أغسطس 2018م ، بواقع 9 بواخر، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 365 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 180 ألف طن.

وأفاد أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وتم ترسيته على عدد 7 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .