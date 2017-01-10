إيالا يحسم أمره ويعود للنصر

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من مدرب النصر زوران ماميتش، أن اللاعب البارجواني فيكتور إيالا قام مساء أمس بالاتصال بالجهاز الفني ،

وأكد اللاعب على حسم أمره بالعودة للفريق غدا الأربعاء لينضم لتدريبات الفريق حاسما لأمر عودته، والذي أثارته بعض الصحف والمواقع الرياضية ،حول الخلافات العائلية ومشاكله مع زوجته التي كانت ترفض الحضور للرياض، والتمسك بوجودها في بلادها.

وأضاف المصدر المقرب أن اللاعب أقنع زوجته بشكل كبير على حضورها معه والاستقرار بالرياض وتنازلها على طلبها الأول . وصرح المصدر المقرب أن اللاعب سيكون في تدريبات االفريق في القريب العاجل، بعد استقرار حالته النفسية، وإنهاء مشكلته العائلية .